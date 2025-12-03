English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Abhinav Kashyap: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕುರಿತು ನಟರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:40 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದಬಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಮರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿವಾದವೇನು?
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು.

'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥ'.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌

Abhinav Kashyap: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದಬಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಮರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅಭಿನವ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನವ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿವಾದವೇನು? 

ದಬಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತಡವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಟನಿಗಿಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೌಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿನವ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, "ದಬಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ . ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್, "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಎರಚದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಲಕ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ತೊರೆದ ನಟಿ ಈಗ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ "ಅವರು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಅವರು ಶಕ್ತಿಹೀನರು. ಅವರು ದಬಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ.. ಚೆಕ್ಕಾ.. ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಇತರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ (ಡ್ರಗ್ಸ್) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಬಹುಶಃ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಖಾನ್ ನಾಯಕರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸೇರದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದ್ದರೂ.. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?

