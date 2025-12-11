English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

Abhishek Bachchan on his family: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dec 11, 2025
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದ್ದವು

ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದ್ದವು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ' ಕೂಲಿ ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ನಟ ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರ ಮಗ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಎದುರಿಸಿದ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ! ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತಾ?

' ಪೀಪಿಂಗ್ ಮೂನ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಗಾಯ , ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. " ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ( ತಂದೆ) ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ , ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದರು.. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ( ತಂದೆ ) ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದರು.. ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.. ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಲ್ಲ.. " ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ! ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತಾ?

ಜೊತೆಗೆ.. ʼಈ ಪರಿಸತಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಹಣಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯ ದುಃಖಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲʼ.. ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ನೋವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು .

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

