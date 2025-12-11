ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದ್ದವು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ' ಕೂಲಿ ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ.. ನಟ ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರ ಮಗ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಎದುರಿಸಿದ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ! ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತಾ?
' ಪೀಪಿಂಗ್ ಮೂನ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರ ಗಾಯ , ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. " ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ( ತಂದೆ) ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ , ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದರು.. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ( ತಂದೆ ) ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದರು.. ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.. ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಲ್ಲ.. " ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು..
ಜೊತೆಗೆ.. ʼಈ ಪರಿಸತಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಹಣಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯ ದುಃಖಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲʼ.. ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ನೋವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು .