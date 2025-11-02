ʼವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ʼ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌..

Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದರು.. ಬಳಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು..
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪ್ರಾ ವಿನ್ಫ್ರೇಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ʼನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿಯುತವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿ, ʼಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವು.. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆʼ.. ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂಬಂತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓಪ್ರಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು..
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ʼವಿಚ್ಛೇದನದ ಯೋಚನೆಯೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನೀಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ..
