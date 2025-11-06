ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು.. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌-ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ!

Abhishek Karisma engagement: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಂಪರೆಯಯನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವಿರುವಂತೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು..
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್. ಹೌದು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಣಧೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. 'ರೆಫ್ಯೂಜಿ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ.. ಸಂಸಾರದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ! ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೀವನವೇ ದುರಂತ..
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಬಿತಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ, ಅವರು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದು ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.. ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ.. ಸಂಸಾರದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ! ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೀವನವೇ ದುರಂತ..
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಯಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೂ ಕಾಯುವವಳಲ್ಲ. ನಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇವೆ..
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..