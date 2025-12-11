ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ! ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಡ್ತಾ?

Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಹ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಂಚ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಸ್ಯಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದಿಗ್ಗಜನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೀಪಿಂಗ್ ಮೂನ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ʼಇದು ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುʼ.. ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಂಚ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಸ್ಯಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದಿಗ್ಗಜನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼನನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳು.. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ದಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದರೇ ಏನಾಗುವುದೋ?ʼ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..