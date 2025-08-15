ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಳಿಯನಾಗಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್... ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆ!

ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಬದುಕು ಬೇರೆ ನಿಜ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ. ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆಗಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಗಳಾದ ಉದಾರಣೇ ಇದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಜಾ ಎರಡು ಮದುವೆ ಆದರು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಮದುವೆ ಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಜಾಳನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಗಳು ಎರಡನೇ ಪತಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ರೀಜಾಳನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹಾಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ - ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು.
