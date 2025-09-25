English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

actress reba monica john : ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:12 PM IST
  • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ
  • ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌

actress reba monica john : ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೂಲಿ ಮಿಶ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಏಕೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ...

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರೇಬಾ ಮೋನಿಕಾ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ನಟಿಸಿದ ಸಮಾಜವರಗಮನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರೇಬಾ ಮೋನಿಕಾ ಜಾನ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 

ಸ್ವಾತಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್, ಜಾರುಗಂಡಿ, ಬಿಗಿಲ್, ಮೈಕೆಲ್, ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ರೇಬಾ ಮೋನಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೇಬಾ ಮೋನಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾನು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಮೋನಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ತನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೇಬಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

