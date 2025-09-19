English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದಾರ... ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರೇ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Sep 19, 2025
    • ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
    • ಶುಭಕೋರಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್
    • ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ ಶೇರ್

ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದಾರ... ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರೇ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾವರೆಗಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ ಶುಭಕೋರಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ANI ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ 75 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 75 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಯುವಕನ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್:
ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮಿರ್‌ ಖಾನ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದಾರ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ ಧರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ತಿಲಕ, ಕೆಂಪುದಾರ ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಧರ್ಮಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇವರು ಕೂಡ ತಿಲಕ, ಕೆಂಪುದಾರ ಧರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಮಾತು.

 

