ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌.. ಏನಾಯ್ತು ಈ ಹೀರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ..?

Actor Abbas : ಅಬ್ಬಾಸ್.. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಟನ ಮುಖ.. ಹೌದು.. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೇಳೆದಿದ್ದರು.
'ಪ್ರೇಮದೇಶಂ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕದಿರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1996 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯುಥ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರಂತೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಿಯಾ.. ಓ ಪ್ರಿಯಾ', 'ರಾಜ', 'ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು', 'ಅಲ್ಲುಡುಗರು ವಡ್ಡಿ', 'ನೀ ಪ್ರೇಮಕೈ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಮೃದು ಹೃದಯದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇರಾಫ್ ವಿಳಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದಷ್ಟೇ, 'ಹಾರ್ಪಿಕ್' ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೆಸರು ನೆನೆಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
2000ದ ದಶಕದ ನಂತರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು.. ಕೆಲವು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಪಚ್ಚಕ್ಕಲ್ಲಂ' ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ..