English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ ನಟ ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ..

Guess the actor: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ತನ್ನದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.. ಈ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 17, 2025, 02:20 PM IST
  • ಸನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಫೇಮಸ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ
  • ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಿದೆ

Trending Photos

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
camera icon6
Kidney stone
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Krishna Janmashtami
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
camera icon5
Nathan Bracken
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ ನಟ ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ..

Abhay Deol: ನಾವು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಫೇಮಸ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು “ಮೂರನೇ ಡಿಯೋಲ್” ಎಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿಗಿಂತ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಇವರು 2005ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೋಚಾ ನಾ ಥಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಯ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇವ್ ಡಿ, ಓಯೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಓಯೆ, ಜಿಂದಗಿ ನಾ ಮಿಲೇಗಿ ದೋಬಾರಾ, ರಾಂಝಾನಾ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಯ್ “ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾ”ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್‌ರದ್ದು 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರಯಲ್ ಬೈ ಫೈರ್ ವೆಬ್‌ಸೀರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಆದರೂ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು “ನನಗೆ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಯ್ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಯ್, ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Abhay DeolAbhay Deol net worthRichest Deol family memberAbhay Deol vs Sunny Deol wealthDeol family wealth

Trending News