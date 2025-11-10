ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವ ನಟ! ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ..

Actor Abhinay death: ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಟ ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿದ 'ತುಳ್ಳುವತೊ ಇಲಮೈ' ಚಿತ್ರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾದ ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ನಟ ಅಭಿನಯ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತುಳ್ಳುವತೊ ಇಲಮೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಭಿನಯ್, 2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಂಗಾರ ಚೆನ್ನೈ' ಮತ್ತು 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪೊನ್ ಮೇಘಲೈ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದವರು ಇವರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಅಂಜಾನ್', ಕಾರ್ತಿ ಅವರ 'ಬೈಯಾ' ಮತ್ತು 'ಕಾಕ್ಕ ಮುತ್ತೈ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
44 ವರ್ಷದ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಯಕೃತ್ತು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಊದಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೋರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದವು. 'ತುಳ್ಳುವತೊ ಇಲಮೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಧನುಷ್, ಅಭಿನಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನಟ ಕೆಪಿವೈ ಬಾಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಧನುಷ್ರಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ ಬಡತನದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
