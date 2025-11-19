English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆದ್ರೂ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಸುಂದರಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್‌ ಈತ!

Actor Ajay: ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕ ಪತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸುಂದರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:28 AM IST
  • ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಅಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ರಾವೂರಿ.
  • 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.

Actor Ajay: ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು, ಆರ್ಯ 2, ದೂಕುಡು, ರಾಜಣ್ಣ, ಇಷ್ಕ್, ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್, ಒಕ್ಕಡು, ಅತ್ತಾಡು, ಪೋಕಿರಿ, ಅಲ ವೈಕುಂಠ ಪುರಂ, ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು, 18 ಪುಟಗಳು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಪುಷ್ಪ, ಬಡದ ಸಮಾಧಿ, ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಗುಂಟೂರು ವರದಲ್ ಕರಂ, 1, ಮತ್ತು ವರದಲ್ ಕರಂ, 2, ಪಿ. ಮಜಕ, ಮಾತು ವದಲಾರ 2, ಕಾ.. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾಯಿ ವೀರರಾಜು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನೂ ಆದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಖಳನಾಯಕನ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಜಯ್ ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಜಯ್ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು, ಅಜಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉತ್ತುಂದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌

ಅಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ರಾವೂರಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು, ಅವರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ, ಹಿರಿಯರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ಅಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಹೋದ ಆದಿಗೆ ಶಾಕ್‌! "ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಘಾಶ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹುಚ್ಚುತನದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಯಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ! ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯ್ತು ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ

 

 

