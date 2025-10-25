ಅಜಿತ್ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇವಿಯ ಟ್ಯಾಟೂ! ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ತಾಯಿ

Ajith Kumar Tattoo : ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಜೆನ್ 2 ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಲ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಲಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವತಿಯಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಎಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಜನಾ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದೇಕೆ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ
ಅದು ದೇವತೆಯ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಯಾವ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಈ ಹಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ದೇವತೆ ಭಗವತಿಯಮ್ಮನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ದೇವತೆ ಊಟುಕುಲಂಗರ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರುವೆಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.