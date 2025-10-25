English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಜಿತ್ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇವಿಯ ಟ್ಯಾಟೂ! ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ತಾಯಿ

Ajithkumar Tattoo : ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಲ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೇವತೆ ಯಾರು.. ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:21 PM IST
ಅಜಿತ್ ಎದೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇವಿಯ ಟ್ಯಾಟೂ! ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ತಾಯಿ

Ajith Kumar Tattoo : ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್‌ ರೇಸಿಂಗ್‌ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಆಂಡಲೂಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಜೆನ್ 2 ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಲ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಲಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವತಿಯಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಎಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.

ಅದು ದೇವತೆಯ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಯಾವ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಈ ಹಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ದೇವತೆ ಭಗವತಿಯಮ್ಮನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ದೇವತೆ ಊಟುಕುಲಂಗರ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರುವೆಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

