Actor akshay kumar: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Actor akshay kumar: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೇ6 ರಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮೀ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್, 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೂಲವೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ,ಮೇ 6 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ದೃಷ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಈಗ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನೀಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಕೇರಳದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ 20: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾರರ್-ಹಾಸ್ಯಮಯ ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 20 ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ನಟರಾದರು.ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾರರ್-ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4,522 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 20 ನೇ ದಿನದಂದು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವು 148.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು 175.93 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 84.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 43.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಹಾಸ್ಯವು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತ, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್, ರಾಜೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಅಸ್ರಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಸರ್ಜರಿಗೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.