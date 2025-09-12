English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು 37 ವರ್ಷದ ನಟನ ಸಾವು.! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ

Actor Death : 37 ವರ್ಷದ ನಟ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಆ ನಟ..? ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೂ ಏನು?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 12, 2025, 04:09 PM IST
    • 37 ವರ್ಷದ ನಟ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
    • ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ
    • ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು 37 ವರ್ಷದ ನಟನ ಸಾವು.! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ

Alan Yu Menglong: ದಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 37 ವರ್ಷದ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಚೀನಾದ ನಟ ಅಲನ್ ಯು ಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ನಟರ ತಂಡವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..? ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ನಡೆಗೆ ಬೆರಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ನಟನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಟ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಟನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಅವರು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದೇವರು ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

