ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು 37 ವರ್ಷದ ನಟನ ಸಾವು.! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ

Alan Yu Menglong: ದಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 37 ವರ್ಷದ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ನಟ ಅಲನ್ ಯು ಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ನಟರ ತಂಡವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನಟನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಟ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನಟನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು. ಅವರು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದೇವರು ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.