ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ನಟ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Anand Kumar Ojha real life: ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ನಟನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:33 AM IST
  • ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ
  • ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಈಗ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ನಟ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Actor Anand Kumar Ojha: ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಈಗ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಕನಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವರ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಓಜಾ. ಅವರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ನಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನೇ..": ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿ

ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಓಜಾ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಓಜಾ, “ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಹಠವನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಣಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.” ಎಂದರು..

ನಾಯಕನಾಗಿ ಓಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಓಜಾ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ರಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಜಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 22 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Anand Kumar OjhaAnand Kumar Ojha moviesAnand Kumar Ojha newsAnand Kumar Ojha filmsAnand Kumar Ojha latest

