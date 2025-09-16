18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ.. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ 'ಅಂಕಲ್'.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು!

Actor and choreographer robert: ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ನಟ. ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಅಳಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಾಬರ್ಟ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಆಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ಓಮನ ಅವರ ಮಗ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ರಾಬರ್ಟ್, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತರು.
ಅವರು ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಂನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಬು ಅವರ ಪೋಡಾ ಪೋಡಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಇವರು, ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್... ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ತಂದೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ದುರಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಬರ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನು ನೋಡದ ಮಗು, ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಳು. ನಂತರ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ನಂತರ, ರಾಬರ್ಟ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಅವಳು ಮಗುವಿಗೆ, "ಅಂಕಲ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದರಂತೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಮಗು ತಂದೆ ಬದಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಮುಜುಗರದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
