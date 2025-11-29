ಛೇ..ಛೇ..ನಗ್ನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ನಟನೆಯ ತಮಿಳಿನ ಪಿಸಾಸು ಪಾರ್ಟ್-2 ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‘ಪಿಸಾಸು 2’ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು. ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳಿನ ಪಿಸಾಸು ಪಾರ್ಟ್-1 ಹಿಟ್ ಬಳಿಕ ಪಿಸಾಸು ಪಾರ್ಟ್-2 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಚುಮಣಿ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಗ್ನವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಗ್ನತೆಯ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಂದರು.ಇನ್ನು ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಪಿಸಾಸು-2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್
ಪಿಸಾಸು 2 ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರ್ಮಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಆಂಡ್ರೆಯಾ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟಿ ಆಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕಿಯೂ ಸಹ ಹೌದು. ಆಂಡ್ರೆಯಾ ಅವರು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ, ಆಯರತ್ತಿಲ್ ಒರುವನ್ ‘ವಡ ಚೆನ್ನೈ , ಮಂಕತ್ತ ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅನ್ನಯಂ ರಸೂಲುಂ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಸ್ಕಿನ್, ತುಪ್ಪರಿವಾಲನ್, ಸೈಕೊ , ಪಿಸಾಸು, ಮುಗಮುಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಯಾರಾ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಅರ್ಥ