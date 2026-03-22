English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅತ್ತ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ IPL ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ..! ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌

ಅತ್ತ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ IPL ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ..! ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌

Actor anushka sharma come back: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬೆಡಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೇರ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಖದರ್‌ ಆಗಿ IPL ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 22, 2026, 12:56 PM IST
Trending Photos

Actor anushka sharma come back: ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಝೀರೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಟಿ 'ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ IPL ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'AA22xA6' ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವಾಗಬಹುದು.

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'AA22xA6' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಟಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 ರಂದು AA22XA6 ನ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊದ ಮೂಲಕ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಬಹು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ದಿಬ್ಯೇಂದು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಷ್ಟೇ ತಾನೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ದಿಬ್ಯೇಂದು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಗಳುವಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. "ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ." ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2018 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಝೀರೋ' ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ 'ಚಕ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕರ್ಣೇಶ್ ಶರ್ಮ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

anushka sharmaAnushka Sharma come backTelugu debutAnushka Sharma Allu Arjun filmAA22xA6 movie

Trending News