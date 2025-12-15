Actor Relationship: ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗಾತಿ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯೇಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.
2019 ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅರಿವ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪೋಷಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಲಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 2018ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಹೆತ್ತವರ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ, ಅರ್ಜುನ್ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೊದಲಿಗೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಂಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಹಿಂದೆ ಸೂಪರ್ಮಾಡೆಲ್ ಮೆಹರ್ ಜೆಸ್ಸಿಯಾರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.