  ಶಾರುಖ್‌-ಸಲ್ಮಾಲ್‌ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು! ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ..

 Actor avinash wadhawan: ಐಐಟಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸುಂದರ ಯುವ ನಟನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:32 PM IST
  • 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದರು
  • 'ಬಲ್ಮಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧವನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು

ಶಾರುಖ್‌-ಸಲ್ಮಾಲ್‌ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು! ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ..

avinash wadhawan: 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಐಐಟಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸುಂದರ ಯುವ ನಟನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸಲ್ಮಾನ್, ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ 'ಐ ಮಿಲನ್ ಕಿ ರಾತ್' ಮತ್ತು 'ಬಲ್ಮಾ' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆದವು. ಆ ನಟ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧವನ್. 'ಬಲ್ಮಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧವನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.. 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವಿನಾಶ್ 2000 ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟ. ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧವನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..   

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧವನ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವಿನಾಶ್ ಮೊದಲು 1991 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಛಾಯಾ ಪರೇಖ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.. 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ನಟ ನತಾಶಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವಿನಾಶ್ ವಾಧ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..   

 

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

avinash wadhawanactor avinash wadhawanavinash wadhawan factsavinash wadhawan wifewhere is avinash wadhawan

