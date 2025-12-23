ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೀಮ್‌ ಬಾಯ್‌.. ಇಂದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Bhanu Chander: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.. ಈಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟ ಯಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದಕ್ ದಕ್ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಭಾನು ಚಂದರ್ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನು ಚಂದರ್ 1978 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನ ಊರಿ ಪಾಂಡವುಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.. ಬೆಬ್ಬುಲಿ, ಅದಾವಲ್ಲಿ ಇಕು ಜೋಹರ್ಲು, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ, ವಂಶ ಗೌಮರು, ದಿವಾನ್ ಖಿಲಾಡಿಲು, ಬರೌಪದಡಿ, ರೇಚುಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪುನ್ನಮಿ ರಥಿ ಮುಂತಾದ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾನು ಚಂದರ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇತ್ತು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದಕ್ ದಕ್ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಭಾನು ಚಂದರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾನು ಚಂದರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.