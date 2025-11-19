English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೇ..

 Actor success story: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಇಂದು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:46 PM IST
  • ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ
  • .. ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ

Actor Bose Venkat: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.. ಅದು ಎಂತವರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಇಂದು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಶೇಷ 'ಗುರು' ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲನಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಟೋ ಓಡಿಸುವಾಗಲೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸವಿತ್ತು.

ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ 'ಮೇಟಿ ಓಲಿ' ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, 2003 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಈರ್ ನೀಲಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಶಿವಾಜಿ', 'ಸಿಂಘಂ', 'ಕೋ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗುರು ಗೋಪಾಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ತನ್ನ ನಟನಾ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೋಪಾಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವೆಂಕಟ್ ತನ್ನ ಖಾಕಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಗೋಪಾಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ವೆಂಕಟ್ ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಗೋಪಾಲಿ, ವೆಂಕಟ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ʼನೀವು ಉತ್ತಮ ನಟರಾಗುತ್ತೀರಿʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಗೋಪಾಲಿ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಟನಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ʼನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿಯಂತಹ ನಟರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಬಾಲಚಂದರ್ ಸರ್ʼ ಎಂದು ಗೋಪಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.  

ಮರುದಿನದಿಂದ, ವೆಂಕಟ್ 100 ರೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಾಲಿಗೆ ನಟನಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಗೋಪಾಲಿ ವೆಂಕಟ್‌ಗೆ ಅದೇ 100 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಗೋಪಾಲಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

