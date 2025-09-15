Actor chandrababu: ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರು ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ತಂದೆ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪಣಿಮಯದಾಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆ ಹೆಸರು ಜೆ.ಪಿ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಬಾಬು 1947 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಧನ ಅಮರಾವತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನಝಕುಕು ಪಾರಿ ಎನ್ನತಿ ಕುಮ್ರು ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಹಾಡಿದರು.... ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಕನ್ಯಾಸ್ ಈಲಾ ಮನಿಥನ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರರಾಜ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..
ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಕಾಲದ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 1958 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮದುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಕಥೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು 7 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಕಥೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿತು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು.. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ.. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಚಂದ್ರಬಾಬು, ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..
ಚಂದ್ರಬಾಬು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ತಟ್ಟುಂಗಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕುಟ್ಟಂ' ಚಿತ್ರವೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಎಂಜಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ಮಡಿ ವೀತ್ ಕರಿಬಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಂಜಿಆರ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು.. ಅವರು ತಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದರು.. ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಗ್ರೀನ್ವೇಸ್ ರಸ್ತೆಯ 20 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅವರನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವು 1974 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.