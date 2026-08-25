Chikkanna, Yash and Radhika Pandit: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಪಾವನಾ ಅವರ ನೊತೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾವನಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಶ್ ದಂಪತಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಮದುವೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡೀತ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು, ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೋ ಅಂತ ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮದುವೆಗೆ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಿ ಇದ್ದವರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮತ್ತು ಪಾವನಾ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ, ನಾಳೆ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.