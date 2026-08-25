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  • /ಯಶ್‌, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಮದುವೆ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಾ?‌

ಯಶ್‌, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಮದುವೆ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಾ?‌

ಮದುವೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:33 PM IST
ಯಶ್‌, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಮದುವೆ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಾ?‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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