/ದರ್ಶನ್‌ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ...! ಕೊನೆಗೂ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್

Chikkanna Marriage : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.