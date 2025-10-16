English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actor remuneration: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 16, 2025, 08:59 AM IST
  • ಚಿರಂಜೀವಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಳಿದರು
  • ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್..‌

Actor Chiranjeevi record: ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1978 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ನಾಯಕ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೊಗಲ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೊನಿಡೇಲ ಶಿವ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮದ್ರಾಸ್‌ಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಶಿವ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್, ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಪುಂಡಿರಲ್ಲು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರಾಣಮ್ ಖರೀಧು' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. 1983 ರಲ್ಲಿ ಖೈದಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಲೇಖ ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸ್ವಯಂಕೃಷಿ, ಪಶಿವಾದಿ ಪ್ರಾಣಂ, ರುದ್ರವೀಣ್, ಯಮುದಿಕಿ ಮೊಗಡು, ಜಗದೇಕವೀರರು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಕೊಂಡವೀಟಿ ದೊಂಗ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಘರಾನಾ ಮೊಗರು, ಹಿಟ್ಲರ್, ಮುತ್ತ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಸ್ನೇಹ ಕಸ್ಟ್, ಚೂಡಾನಿ ನುಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣಾ, ಶಂಕರ್, ಟಗರು ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿವೆ. 1980 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 14 ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಿ ನ್ಯೂ ಮನಿ ಮೆಷಿನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು.  

ದಿ ವೀಕ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ತಾರೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್.. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್.  

ಚಿರಂಜೀವಿ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರವೀಣ. ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ 537 ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು 'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ನಟ' ಎಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕವು ಹೊಗಳಿತು.

ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಂಭರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2026 ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಚಿರು ದಸರಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

