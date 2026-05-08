Kalaghatagi Thottilu: ರಾಜಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ಬಳಿಕ ಈಗ ಡಾಲಿ ಸರದಿ: ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರುಕಳಿಸಿದ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ! ಮಗನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು.
Kalaghatagi Thottilu For Actor Dali Dhananjaya Son: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಲು. ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಜನನಾಯಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಈಗ ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರೋ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಹೌದು... ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಲ್ಲಿರೋ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ಪಟ್ಟಣ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಟ್ಟಣ ಅಂತಲೇ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾವುಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್.
ಅದರಂತೆ, ನಟ ಯಶ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ಅಂಬರೀಶ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂಬರೀಶ್ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಪುತ್ರನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಯಶ್.
ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕರು ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು. ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಎಮ್ ವೈ ಘೋರ್ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನನವಾದಾಗ, ಇದೇ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇದೀಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಾಲ್ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಸಲು ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಘಟಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮನೆ ಸೇರಲಿದೆ.