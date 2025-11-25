ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲವ್‌ ಚೇಷ್ಠೆ ನೆನಪಿನ ಕಥೆ..

dharmendra life story: ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಗಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರಿಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ʼದಸ್ ಕಾ ದಮ್ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆ ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಗು ನುಗುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 1947ರ ವಿಭಜನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು..ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರು.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದರು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ತಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಗಳನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಗಳಾದ ಹಮೀದಾಳನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನ ಕದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದರಂತೆ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಭಾದವರಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಮೀದಾಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಗೊತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ವಾಂತೆ..ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಮೀದಾಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ ಕಾರಣ ಆಕೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಲವರ್ ಬಾಯಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ 1947 ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.1947ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂತಿ ಹೋಗಿದೆ.ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ ಹಮೀದಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು,ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಯಾಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು..
ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಆದ ಸಹ್ನೆವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇವರ ತಂದೆ ಕೆವಾಲ್ ಕ್ರೀಶಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು.ಇವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಣಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಡವಾಗಿದೆ.ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
