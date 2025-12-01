English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - YASHODHA POOJARI | Last Updated : Dec 1, 2025, 04:45 PM IST
ದರ್ಶನ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಚೇರ್‌ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂರುವ ಅವಕಾಶ

Actor darshan devil movie realise: ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಸರಿದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್–ಜಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಶನ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ‘ಡೆವಿಲ್ ಚೇರ್’ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಈ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್‌ (Lake Side)ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ–ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ “ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಡೆವಿಲ್ ಚೇರ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ!” ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ದರ್ಶನ್ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು, ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ “ಮಾಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದ ಫ್ಯಾನ್–ಬೇಸ್ ಪ್ರಚಾರ”ದ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ರಚನಾ ರೈ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ‘ಡೆವಿಲ್ ಚೇರ್’ ನೋಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅದೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ‘ಸಾರಥಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ‘ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ’ದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಷೈಲಿಯಲ್ಲಿ ‘ಡೆವಿಲ್ ಚೇರ್’ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಡೀಸ್

