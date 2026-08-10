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ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗನೇ ದುಶ್ಮನ್.. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಆರೋಪಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಯಾದ ಮೇಲೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೃ*ತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ..

Written ByBhimappa
Published: Aug 10, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:32 AM IST
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗನೇ ದುಶ್ಮನ್.. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಆರೋಪಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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