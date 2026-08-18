/ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Pavithra Gowda: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ (Renukaswamy Murder Case) 1ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಅತ್ತ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ (Maafi Case) ಆರೋಪಿ 14 ಪ್ರದೋಷ್ (Pradosh) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ (Pavithra Gowda Husband Sanjay Death) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಸಂಜಯ್ ಅಗಲಿದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎ1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾರಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, "ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಲೋ ಬಿಪಿಯಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜೈಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.