Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Pavithra Gowda-Sanjay Singh: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ಸಂಜಯ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ (Pavithra Gowda Husband Sanjay Death) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಸಂಜಯ್‌ ಅಗಲಿದ್ದು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:26 PM IST
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BK Hariprasad: ಜೈಲಿಗೆ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ನೇಣಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
2
3
4
5