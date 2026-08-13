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Vijayalakshmi Darshan Post: ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್;‌ ಹಲವು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌!

Vijayalakshmi Darshan Post: ದರ್ಶನ್‌ ಜೈಲು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾದರೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:18 PM IST
Vijayalakshmi Darshan Post: ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್;‌ ಹಲವು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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