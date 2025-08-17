English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ದಾಸನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯೇ.!!

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಯಂತೆ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಗಳು, ಜೊತೆ ಇರುವ ಸಹ ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಇತ್ತ ದರ್ಶನ್ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಸ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕರಿಯನ 3ನೇ ದಿನದ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಅಂತೀರಾ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 05:31 PM IST
    • ಮೂರನೇ ದಿನ ದಾಸ ಆಂಡ್ ಟೀಂ ಜೈಲು ಸೆರೆ ವಾಸ
    • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂದಿಯಂತೆ ಜೈಲು ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕರಿಯ
    • ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೇವಿಲ್‌

Trending Photos

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
camera icon5
Nathan Bracken
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ದಾಸನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯೇ.!!

Darshan Jail : ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ, ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಡೇವಿಲ್‌ ಜೈಲೂಟ ತಿನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಿಯಾ ಟೀಮ್ ನ ಜೈಲುವಾಸ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂದಿಯಂತೆ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ಇನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು, ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ, ಜೈಲಿನ ಮೆನುವಿನಂಥೆ ಪಲಾವ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸಹಖೈದಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜೈಲು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌತ್‌ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ದಾಸ, ದಿನದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಟೇರನಿಗೆ ಇತರೆ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಪುಸ್ತಕ‌ ಓದಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬಾ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ".. 65 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕನೊಂದಿಗಿನ ಕರಾಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೆ ದಿನ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಡದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actor DarshanDarshan JailDarshan wifeVijayalakshmi DarshanDarshan Vijayalakshmi

Trending News