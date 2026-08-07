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Boss: ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಕೊನೆಗೂ 'ಬಾಸ್‌' ಬಿಡುಗಡೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Darshan-Boss: ಒಂದೆಡೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ (Actor Darshan) ಜೈಲುವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ "ಬಾಸ್‌" ಸಿನಿಮಾ (Boss Cinema) ಇಂದು (ಆ.07) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:18 AM IST
Boss: ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಕೊನೆಗೂ 'ಬಾಸ್‌' ಬಿಡುಗಡೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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