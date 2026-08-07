Boss: ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಕೊನೆಗೂ 'ಬಾಸ್‌' ಬಿಡುಗಡೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Boss Movie: ಒಂದೆಡೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (Actor Darshan) ಜೈಲುವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ "ಬಾಸ್" ಸಿನಿಮಾ (Boss Cinema) ಇಂದು (ಆ.07) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಇದೀಗ ಬಹುದಿನಗಳ ಕೋರ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿವಾದಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್!
ನಟ ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲವ ವಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಬಾಸ್" ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ, ದರ್ಶನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ತಡೆ ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು "ಬಾಸ್" ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆತಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಬಾಸ್ ನಟ ಮಾತುಕತೆ
ಇನ್ನು ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರಥಮ್ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಟ ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಿದೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.