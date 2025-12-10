English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಸಂದೇಶ

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ‘ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್​ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟೀಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ದರ್ಶನ್​ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು..? ನೋಡಿ ‘ಡೆವಿಲ್’ ಸ್ಟೋರಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:12 PM IST
    • ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲಬ್ರೆಟೀಸ್​ಗೆ ‘ದಾಸ’ನ ಪತ್ರ..!
    • ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಎಂದ ದಾಸ
    • ನಾಳೆ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ.

ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಸಂದೇಶ

Actor Darshan Devil movie : ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಥಾವತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು..? ಬರೆದಿರೋ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ..? ಮುಂದೆ ನೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಹಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..! ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇ.. ಈ ಸಂದೇಶ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ವಿಜಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ, ನಿಮ್ಮ ದಣಿವರಿಯದ ಬೆಂಬಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ. ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’.. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ನೀವು. ಮತ್ತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ‘ಡೆವಿಲ್’ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ.. ನಾನು ನಾನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ‘ಡೆವಿಲ್‌' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂಸಹ, ಬರುವ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರತೀ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುದು ಪದಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಡೆವಿಲ್​ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ, ಸಮರ್ಪಣೆಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು  ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಅಭಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ರಾಜ್ಯಾಥಿತ್ಯ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕಿದ ನಟ ಧನ್ವೀರ್? ಮೊಬೈಲ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ನ

ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಕಾಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಹೃದಯವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ‘ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ರಚಿತಾರಾಮ್ ಮುಂತಾದವರು ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

