Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ಕಾರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ವಿನೀಶ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಗ್ವಾದ

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ಕಾರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ವಿನೀಶ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಗ್ವಾದ

ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್‌ ಚಲಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್‌ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. KA01-MU9969 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ 'ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೋವರ್' ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರ್‌ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೀಶ್‌ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 25, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:36 PM IST
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ಕಾರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ವಿನೀಶ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಗ್ವಾದ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪುತ್ರ ಕಾರು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನೀಶ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
darshan son2 min ago
2
Bengaluru footpaths18 min ago
3
Earthquake30 min ago
4
Tungabhadra Reservoirs1 hr ago
5
koppal1 hr ago