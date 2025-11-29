English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್‌

Mrunal thakur latest comment on Dhanush post : ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಿಜ ಇರುಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಿದೆ. ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಧನುಷ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 29, 2025, 08:08 AM IST
ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ? ಏನಿದು ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್‌

ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಿಜ ಇರುಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಿದೆ. ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಧನುಷ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.  ಈಗ ನಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೌದು,ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್, ಕಲ್ಟ್, ಲೆಗೆಸಿ’ ಎಂದ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು  ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ  ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಯಾರಾ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಅರ್ಥ

ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್-2ಮಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವೇಳೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾಗಲೂ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಧನುಷ್ ಅವರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಗೆ ವಿಚ್ಚೇದನ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೃಣಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಧನುಷ್ ಅವರು ಸಹೋದರಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿದೆ.ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅಷ್ಟೇನು ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಧನುಷ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್  ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಇಡೀ ಗಾಸಿಪ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

