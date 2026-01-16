ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟ ಧನುಷ್‌ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ! ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿ?

Actor Dhanush: ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಧನುಷ್ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ನಾಯಕನಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತೆಲುಗಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡವು. ಧನುಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈಗ, ಧನುಷ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಧನುಷ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಟ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್.
ಹೌದು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಧನುಷ್ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಕಾರ್ತಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 14 ರಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.