Actor Dhanush Networth : ಧನುಷ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಲುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ಧನುಷ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ನಟನೆಯತ್ತ ಹರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು.
'ತುಳ್ಳುವದೋ ಇಳಮೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ 'ಕಾದಲ್ ಕೊಂಡೇನ್' ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. 'ತಿರುಡಾ ತಿರುಡಿ', 'ಪುದುಪೆಟ್ಟೈ', ಹಾಗೂ 'ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
'ಅಸುರನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಜೀವಂತ ಅಭಿನಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಧನುಷ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಡಿದ "ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ" ಹಾಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ ಇಂದಿಗೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ.
₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ : ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂಗಲೆ: ಚೆನ್ನೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಭವನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ಈ ಭವನವು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತಾಂಗ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನುಷ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾಗಿದೆ.