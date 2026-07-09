/ವಿಜಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ..! ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಧ್ವಜ.. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇನು?

Dhanu fans club flag : ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ವಿಚಾರ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಧ್ವಜ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ..
ಹೌದು.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಿವ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ‘ಅರ್ಜುನನ್ ಪೀರ್ ಪಟ್ಟು’ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಧ್ವಜ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದುವೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ರಾಜಕೀಯದ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನುಷ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಓಂ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭಯಾರ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಾದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳರಸನ್ ಪಚಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಧನುಷ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ‘DXV’ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘D’ ಎಂದರೆ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ‘V’ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಾಳೆ, ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಧನುಷ್ ಅವರ ‘ಕಾರ’ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬರುವ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.