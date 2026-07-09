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ವಿಜಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ..! ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಧ್ವಜ.. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇನು?

Actor Dhanush political entry : ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಧನುಷ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಧ್ವಜ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಹಬ್ಬಿರುವ ವದಂತಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 09, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:53 PM IST
ವಿಜಯ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧನುಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ..! ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಧ್ವಜ.. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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