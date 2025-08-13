English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ! ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ.. ಗೆಳೆಯನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ನಟ ಧನುಷ್‌

Abhinay Kinger: ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಟ ಧನುಷ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:55 PM IST
  • ಅಭಿನಯ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ಅಭಿನಯ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
  • ಬಾಲಾ ಸಹಾಯದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ! ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ.. ಗೆಳೆಯನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ನಟ ಧನುಷ್‌

Abhinay Kinger:'ತುಳ್ಳುವಾಟೊ ಇಲಮೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತುಳ್ಳುವಾಟೊ ಇಲಮೈ ನಂತರ, ಅಭಿನಯ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಟನಾ ದೈತ್ಯನಾಗಿರುವ ಪಹತ್ ಬಾಸಿಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿನಯ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಕೆಪಿವೈ ಬಾಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ಅಭಿನಯ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..! 

ಬಾಲಾ ಸಹಾಯದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ ಬಾಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಸಹನಟ ಧನುಷ್ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಟ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಯ್ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಿವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್‌ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌... ಸ್ವಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

