ಧನುಷ್‌ಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್...! ಕೊನೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ

Dhanush Mrunal Thakur : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಟಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 23, 2026, 06:26 PM IST
    • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ
    • ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮದುವೆ ವದಂತಿ
    • ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Mrunal Thakur Dhanush news : ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿರುವ ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ಧನುಷ್ ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾ ಪಾಂಡಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಯನ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಈಗ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಯಕಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು 1960 ಅಥವಾ 70ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ದೇವತೆ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'ದೇವತಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವಂಡರ್‌ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. "ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಧನುಷ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಒಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ ಮೂಡಿಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಲು ಸಿನಿರಸಿಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

