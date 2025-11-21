English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಜೈಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌ ಪ್ರಕರಣ : ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಧನ್ವೀರ್​​ ವಿಚಾರಣೆ

ಜೈಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌ ಪ್ರಕರಣ : ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಧನ್ವೀರ್​​ ವಿಚಾರಣೆ

ಜೈಲಿನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಡ್ರೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಕೈದಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಅನಾಚಾರಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅಪ್ತ ನಟ ಧನ್ವೀರ್‌ನ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಧನ್ವೀರ್‌ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಜ್ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಧನ್ವೀರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಪೋನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಧನ್ವೀರ್‌ಗೆ ಡ್ರೀಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಸಂಬಂಧ ಧನ್ವೀರ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಧನ್ವೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ರಿಟ್ರೀವ್ ಗೆಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಬೈಲ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ವೀರ್ ಗೆ ಡ್ರೀಲ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಿಂದೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ 13 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಧನ್ವೀರ್‌ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ 17 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಸೋಮವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಧನ್ವೀರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಪುನಂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೇ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ರು‌.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತು ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧನ್ವೀರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ನಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

