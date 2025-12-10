Actor dhanveer police case: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಡೇಟಾ ರೀಟ್ರೀವ್ಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೇ ಈಗ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾಗಳೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.. ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಟ್ರೀವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ.
ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ..ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಧನ್ವೀರ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಪೊಲೀಸ್ರು ಧನ್ವೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ಼್ಷ್ಯನಾಶ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ಶಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ಼್ಷ್ಯನಾಶವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪರಮ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ ಎಡಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಧನ್ವೀರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರೀ ನೋಡಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಧನ್ವೀರ್ ಕಾನೂನೀನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರೀಟ್ರೀವ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನಿಸಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ..
