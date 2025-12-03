ಶಾರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಗ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ರೇಟ್..! ‌

Actor dhanya ramkumar meet sharukh khan son: ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಫೋಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಹಾದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯುವ ತಾರೆಯರ ಫೋಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್-ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ? ಅಥವಾ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಗೂ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೂ ಧನ್ಯ ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಇವರ ಭೇಟಿ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಯಖಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಧನ್ಯರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನ ಸನಿಹಕೆ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಚಿತ್ರ ,ದಿ ಜಡ್ಜಮೆಂಟ್, ಪೌಡರ್ , ಕಾಲಾಪತ್ಥರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ,ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜಮೀರ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯಖಾನ್ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಇವರು ಮಾತುಕತೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
