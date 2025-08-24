English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀಚ.. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ".. ನಟನ ವಿರುದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಆರೋಪ!

Dharma Mahesh: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವಿರುದ್ದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:43 PM IST
  • ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಯುವ ನಟ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀಚ.. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ".. ನಟನ ವಿರುದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಆರೋಪ!

Dharma Mahesh: ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಯುವ ನಟ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚಿರುಮಮಿಲ್ಲಾ ಗೌತಮಿ ಗಚಿಬೌಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಗೌತಮಿ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಗೌತಮಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೂ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ! ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

ಗೌತಮಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಈ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೌತಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 85, 115(2), 316(2), 351(2), 352 ಮತ್ತು ಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಡ್ರಿಂಕರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಂದೂರಂ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಧರ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dharma Mahesh police caseDharma Mahesh wife GautamiTollywood actor dowry caseDrunkard Sai actor caseSindhooram actor news

