ಅಪ್ಸರೆಯಂತವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಬೇರೋಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಆಕೆ ತನಗಿಂತ 27 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ..

Dharmendra-anita raj: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ನಟ ತನಗಿಂತ 27 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅನಿತಾ 1981 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಗೀತ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಬ್ಬರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುದೇಶ್ ಇಸ್ಸಾರ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ನೋಕರ್ ಬೀವಿ ಕಾ, ಗುಲಾಮೀ, ಮಜ್ಲೂಮ್, ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್, ಜರಾ ಸಿ ಜಿಂದಗಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
1983 ರ ನೌಕಾರ್ ಬಿವಿ ಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರೀನಾ ರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಅವರ ನಕಲಿ ಪತಿಯಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಸೇವಕನಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು.. ಆದರೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ 62 ವರ್ಷದವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ನಟಿಯರನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
