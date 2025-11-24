100 ಎಕರೆ ತೋಟದ ಮನೆ, ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು: 335 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dharmendra Net Worth: ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ...

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 24, 2025, 03:48 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗರಂ ಧರಂ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ
  • 89ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ
  • ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dharmendra's Net Worth: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗರಂ ಧರಂ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. ಫೂಲ್ ಔರ್ ಪತ್ತರ್, ಮೇರಾ ಗಾಂವ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್, ಶೋಲೆ, ಖಾಮೋಶಿ, ಜಾನಿ ಗದ್ದರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ಕದ್ದಿದ್ದ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಮಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1983 ರಲ್ಲಿ, ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯತಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇತಾಬ್ (1983) ಮತ್ತು ಬರ್ಸಾತ್ (1995) ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ 'ಪಲ್ ಪಲ್ ದಿಲ್ ಕೆ ಪಾಸ್' ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಕರಣ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.   

ಪಾಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ: 
ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಪಾಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೊದಲು 2015 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಂ ಧರಮ್ ಧಾಬಾ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಲ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ತೆರೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ʻಹಿ-ಮ್ಯಾನ್‌ʼ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ..  

335 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ: 
ಚತುರ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 335 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ತೋಟದ ಮನೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ, ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. 

100 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ತೋಟದ ಮನೆ: 
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವಾದ ಲೋನಾವಾಲದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 100 ಎಕರೆ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತರ ತೋಟದ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾ ಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಾಂಗಣ ಈಜುಕೊಳವೂ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇದೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ! ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು  ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳು:
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 88 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 52 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಸೇರಿವೆ. ಲೋನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತಿಥ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಟ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: 
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಂಟೇಜ್ ಫಿಯೆಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 85.74 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೊಕ್ ಮತ್ತು 98.11 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ SL500 ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ, ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 

