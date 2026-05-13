Actor Dileep Raj: ಬಹು ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಹೃದಯವೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ನಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Actor Dileep Raj: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಇಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂಧ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭರ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಷ್ಟೇ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೃದಯ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕೇರ್ ಮಾಡದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾ ಟ್ರಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಆಗಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದಿದ್ದರೇ ಇಂದೇ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನಟ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೃದಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದಿಲೀಪ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ?
ಸದ್ಯ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೃ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾಗಿದರೆ ಈ ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುಮುಖ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ರಾಜ್ ಅವರು 1978ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿ ದಿನಗಳಲ್ಲೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಬಳಿಕ ನಾಟಕ ತಂಡ ಸೇರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಾಣೆ ಮಾಡಿದರು.
2005ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ 2007ರಲ್ಲಿನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಮಿಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಆಗಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟನಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.